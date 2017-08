Reunião comunidade Sanepar chega a Rolândia

O Prefeito Doutor Francisconi recebeu em seu gabinete Gerentes da Sanepar que vieram fazer um convite público para a “Reunião Comunidade Sanepar”, que chega em Rolândia e será realizada nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 18h30 no Centro Cultural Nanuk, na Rua Arthur Thomas, centro. Na oportunidade, as Gerências regional e local da Sanepar vão trazer informações acerca da companhia e ainda responder questionamentos dos presentes. Na pauta: Investimentos em água e em esgoto; Reestruturação Tarifária; Demandas gerais do Município; Esclarecimentos de ações judiciais por falta d´água, dentre outros temas. Após a reunião, haverá um coffee-break. Todos estão convidados para participar!

