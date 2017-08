Eva Andressa confessa que melhorou muito a forma física após conhecer seu marido

A "Musa Fitness" Eva Andressa é uma das maiores celebridades quando o assunto é seguidores no Facebook. Com mais de impressionantes 10,5 milhões de fãs na rede social, a paranaense confessa que o apoio do marido faz toda a diferença.

"Graças a Deus sou casada com um homem maravilhoso. Ele já admirava meu trabalho antes de nos conhecermos. Me apoia muito, cuida muito de mim, entende meu trabalho", diz a morena, que também revela um pequeno detalhe que ajuda, e muito, a relação.

"Ele é médico da área esportiva, também está envolvido com a área fitness, isso que é o mais bacana. Também melhorei muito fisicamente, depois que ele começou a cuidar de mim. Ele é um excelente médico, está se destacando cada vez mais nessa área, tenho muito orgulho dele", completa Eva.

Para ter esse corpo maravilhoso, principalmente o bumbum hipertrofiado, a beldade precisou de muita dedicação. "O glúteo não é uma região muito fácil de trabalhar. A maioria das mulheres costuma acumular muita gordura nessa região. Por isso, exige muita dedicação tanto nos treinos, quanto na dieta. Treino há 15 anos, tenho um corpo consolidado. Hoje consigo ficar com o abdômen sequinho, mantendo volume de glúteo e coxa", afirma Eva Andressa.

A "Musa Fitness" ainda exalta que ter esse volume no bumbum é um sonho realizado. "Sempre achei lindo glúteo volumoso e tonificado, na época de atleta, na categoria que competia, tinha que ter glúteos desenhados, sem gordura, mas não podia ser muito volumoso. Isso também valia para as coxas. Depois que parei de competir e comecei a trabalhar como modelo fitness, fiquei mais livre para ter o corpo que quisesse", esclarece.

