Porto a Porto em Londrina

A importadora comemora o sucesso da primeira edição do evento Wine Tasting Londrina.

Mais de 200 pessoas prestigiaram a primeira edição do evento Wine Tasting Londrina, promovido pela importadora Porto a Porto na última terça-feira, dia 8 de agosto. Os convidados puderam degustar vinhos e produtos gastronômicos de mais de dez países do mundo.

O evento, que aconteceu no charmoso Empório Guimarães, encantou pela qualidade dos produtos da importadora – vinhos espumantes, brancos, rosés e tintos de países como Chile, Argentina, Portugal, Espanha, França, Itália, África do Sul, Austrália, Uruguai, Nova Zelândia e Estados Unidos, além dos produtos gourmet de marcas como a italiana Paganini.

Os convidados puderam conversar e tirar todas as dúvidas com os sommeliers e enólogos da importadora, que comandaram as degustações nas mesas temáticas divididas por países.

(Gustavo Godoy)

