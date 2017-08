Rotatórias ganham placas educativas de trânsito em Ibiporã

Iniciativa do Departamento Municipal de Trânsito visa conscientizar motoristas e pedestres de sua responsabilidade para a segurança viária

Canteiros de ruas, avenidas e rotatórias da área central de Ibiporã ganharam recentemente placas educativas de trânsito. Com mensagens como “Escolha Viver. Decida pelo trânsito seguro”. “Pela vida. Escolha o trânsito seguro”. “Pela família. Escolha o trânsito seguro”, “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, a finalidade é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito. “As 18 placas foram instaladas em locais com intenso fluxo de motoristas e pedestres e que exigiram recentes intervenções viárias para dar mais fluidez e segurança ao trânsito. Utilizamos as frases sugeridas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para serem trabalhadas nas peças publicitárias levando-se em conta o tema para as campanhas educativas de trânsito em 2017 – “minha escolha faz a diferença”, explica o diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo, Euller Alexandre Gualberto.

Segundo Gualberto, a ideia é que as placas educativas também sejam instaladas em ruas de grande movimento dos bairros do município. O Departamento de Trânsito tem investido maciçamente em ações educativas no trânsito, tais como palestras em escolas, blitze educativas, orientações aos motoristas e pedestres pelos agentes de trânsito. Uma intensa programação também está sendo preparada para a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. “Lamentavelmente, a cada dia, cresce o número de vidas ceifadas e/ou sequeladas no trânsito das nossas cidades, em parte, em decorrência da imprudência ao volante. Entendemos que a nossa ação deve ser incisiva no âmbito da educação, com medidas que possam culminar com a formação de cidadãos mais conscientes, enquanto pedestres e/ou condutores de veículos", ressalta Gualberto.

Alguns pontos onde foram instaladas as placas educativas:

Placas maiores

1 – Av. Paraná c/BR369 (sentido Jataizinho-Ibiporã)

2 – Av. Paraná (rotatória central)

3 – Av. Santos Dumont (cruzamento c/ a BR 369)

4 – Av. Pref. Mário de Menezes (rotatória próxima ao CRAS)

5 – Av. 19 de Dezembro (entrada da cidade. Sentido Sertanópolis – Ibiporã)

6- Av. dos Estudantes (rotatória próxima ao Corpo de Bombeiros)

7 – Av. dos Estudantes (rotatória próx. ao UPA – sentido: Serraia)

8 – Av. Primeiro de Maio (rotatória no cruzamento com a Luiz Ferrari)

Placas menores

1- Av. Paraná (Canteiro Central)

2- Av. Paraná (divisor de pista prox. rotatória – Av. Paraná c/Av. José Bonifacio)

3- Av. Pe. Vitoriano Valente c/Av. Prudente de Moraes)

4- Av. dos Estudantes (canteiro central – próx. À Escola Tia Sônia)

5- Av. Primeiro de Maio (rotatória – cruzamento com a Souza Naves)

Caroline Vicentini/NC/PMI