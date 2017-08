Dupla  sertaneja  grava seu primeiro DVD em Londrina 

Sucesso em todo país os londrinenses Léo & Raphael escolheram Londrina, cidade natal onde tudo começou, para gravar seu primeiro DVD da carreira.

A gravação será no próximo dia 19 de agosto, às 21h no Parque Governador Ney Brag.

Contabilizando milhões de acessos no youtube, as músicas: " Saí do Mato Veiaco", " Tchau Brigado" e outras inéditas estarão no repertório.

Conheça mais a dupla Léo e Raphael

Os amigos paranaenses, de Londrina, Léo e Raphael começaram a despertar na musica ainda criança. Léo, 29 anos, foi criado ouvindo e vivendo a música, principalmente o sertanejo. Raphael, 27 anos, foi como hobby e logo despertou a vontade de aprender a tocar violão.

A dupla se juntou num processo natural, os dois haviam finalizado um projeto com outra dupla, e por serem amigos de longa data, resolveram começar o então projeto Léo e Raphael, em 2014.

Cantores e músicos, eles se destacam como compositores de grandes sucessos nas vozes de artistas consagrados, como: Humberto e Ronaldo, Munhoz e Mariano, Loubet, Pedro Paulo e Alex, Conrado e Aleksandro, entre outros...

Um dos diferencias desses dois artistas, é o carisma e presença de palco. Com estilos completamente diferentes um o outro. Um é mais “moderninho” – o Raphael, e o outro é um autêntico “cowboy” – o Léo . Com isso, eles tem agradado todos tipo de público.

A música de trabalho: “ Saí do Mato Véiaco”, está ganhando naturalmente as rádios de todo país logo após ser lançada no canal da dupla no Youtube, que hoje está com mais de dois milhões em acessos.

Já o clipe da música, que teve a participação da dupla Pedro Paulo e Alex, foi lançada no dia 3 de junho de 2016.

No primeiro CD promocional da dupla, músicas como: “Velho Barreiro”, “Quem Me Viu Mentiu”, “Só Que Não, Na Contramão Do Sucesso”, entre outras, fazem do show de Léo e Raphael ter animação garantida .

Perfil: Léo

Nome Completo: Leopoldo Leonel Segura Oliveira

Data de Nascimento: 17/11/1987

Há quanto tempo você está na música: 10 anos

Como começou na carreira?

Comecei tocando em cervejadas universitárias e festas para amigos com outros parceiros, antes de formar a dupla Léoe Raphael

Porque escolheu o ritmo sertanejo?

Sou criado ouvindo e vivendo o sertanejo, sempre foi meu estilo.

Você é um grande compositor. Quais grandes nomes da música já gravou músicas suas?

Conrado e Aleksandro (Hoje Tem), Humberto e Ronaldo (Modão), e algumas com artistas do nosso estado, como: Italo Fernandes, Dan Oliveira, Fabinho e Rodolfo, além das musicas do nosso projeto: Léo e Raphael.

Como foi o convite para entrar como parceiro do Raphael?

A gente já se conhecia a bastante tempo. E num momento em que se encerrou o meu antigo projeto, coincidiu doRaphael também encerrar o antigo projeto dele, então, junto com nosso empresário Felipe Veiga, formamos de fato a dupla Léo e Raphael.

Seu visual é mais cowboy, e o Raphael mais moderno, como você vê essa diferença no palco:

O que somos no palco é o que realmente somos fora dele. Sem forçar ou mascarar nada. Essa naturalidade vem agradando o público de todos estilos, mostrando a nossa verdade.

Quais são seus ídolos na música?

Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, Jorge e Mateus.

O que faz nas horas livres?

Sempre gosto de reunir os amigos e fazer churrasco, tomar um tereré. E sempre que possível, treinar e ir pra alguma prova de laço em dupla. Meu hobby é laçar.

Seu maior sonho: Ter meu trabalho reconhecido pelo Brasil todo.

Perfil: Raphael

Nome Completo: Raphael José Soares

Data de Nascimento: 12/06/1989

Há quanto tempo você está na música?

Meu primeiro contato com um instrumento musical aconteceu quando tinha 15 anos.

Como começou na carreira?

Comecei como a maioria, sem pretensão alguma, como uma forma de hobby. Foi um tempo que passei um longo período em casa - por conta de uma cirurgia no joelho -, e nesse tempo, me despertou a vontade de aprender a tocar violão. Ao passar dos anos a música, cada vez mais, se mostrava presente em minha vida. No inicio comecei a tocar na igreja da minha comunidade, em seguida eu e alguns amigos montamos uma banda de pop/rock, nisso me despertou a vontade de estudar mais profundamente a música, seus instrumentos e vertentes. A partir daí, foram vários projetos musicais, sempre conciliando com a faculdade e o emprego. Somente em 2012 eu resolvi me dedicar única e exclusivamente a carreira artística.

Porque escolheu o ritmo sertanejo?

Meu primeiro contato com a música foi escutando um LP do Leandro e Leonardo, em 1991 aproximadamente. Minha mãe dizia que eu ficava o dia inteiro cantarolando as canções daquele álbum. Era de costume em minha casa o rádio ligado já no raiar do dia, então toda manhã eu escutava várias músicas sertanejas, fui crescendo escutando sertanejo. É uma paixão antiga.

Você é um grande compositor. Quais musicas que foram gravadas por grandes nomes da música?

Sempre gostei de escrever. Com a iniciação musical, a composição também veio sem pretensão, era só um adolescente expondo meus pensamentos na música. A composição veio profissionalmente, antes de cantar. Além de vários artistas de minha região, tive o prazer de compor para artistas de renome nacional, gravarem alguma obra de minha autoria. Artistas como : Munhoz e Mariano, Leo Magalhães, Humberto e Ronaldo, Cacio e Marcos, Pedro Paulo e Alex, Loubet, Conrado e Aleksandro que inclusive gravaram uma música chamada "Quem Nunca", que foi muito importante na carreira deles.

Seu visual é mais mais moderno, e do Léo é cowboy, como você vê essa diferença no palco?

(Hahahahaha) Sempre falam que tem um cowboy e um playboy né? No nosso caso é algo natural. O Léo sempre gostou de fazenda, montarias, essas coisas mais "Country". Ele vivenciou isso. Já eu, pelo contrario, nunca tive esse contato tão próximo com o campo, então meu estilo visual reflete a minha realidade mesmo, as coisas que gosto, o meio em que cresci. Acho que isso reflete no palco não só pela imagem, mas por atitudes e postura, o Léo agrada uma grande parcela do público que se identifica com esse estilo, e eu, por outro lado, agrado a outra parcela. Aquela paradigma de "sertanejo é da roça", acabou a muito tempo, o sertanejo é do Brasil, e o Brasil é um país rico em culturas e estilos.

Quais são seus ídolos na música?

Gosto muito de Leandro e Leonardo, Zezé e Luciano, Trio Parada Dura, Jorge e Matheus.E tenho outro grandes ídolos também fora da esfera sertaneja; como John Mayer e Djavan.

O que faz nas horas livres? O que mais gosta de fazer? Tem Algum hobby?

Gosto de praticar esportes e viajar.

Seu maior sonho?

Sonho que um dia eu faça diferença nesse mundo, que de alguma forma minha música toque, ajude, alegre as pessoas. Quero conhecer o mundo também, viajar muito.

- Música: "Tchau Brigado" + de 13 milhões de visualizações

https://www.youtube.com/watch?v=E2AH-UUZuPc

- Música: " Saí do Mato Veiaco" + de 5 milhões de visualizações ( foi eleita a musica oficial do Rodeio de Barretos 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=XzLn-8OId9I

- Site: http://www.leoeraphael.com.br/

Gustavo Godoy/Asimp