Cindepar promove curso sobre gestão escolar nesta semana

Eventos serão em Maringá, Cornélio Procópio e Londrina, que também terá uma palestra do Google

O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar) realiza, neste mês de agosto e em diferentes localidades, o curso "Gestão Escolar para Resultados". Dia 16 será em Maringá; dia 17, em Cornélio Procópio; e dia 18 em Londrina. O evento, gratuito, é direcionado para secretários de Educação, equipe de servidores e diretores de escolas da região.

A palestra será do professor-doutor Gilberto Porto Barbosa, do instituto Publix, de Brasília. Porto é mestre em Administração da Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gestão Estratégica pela Harvard Business School.

O evento foi viabilizado através do presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional, deputado Alex Canziani. Segundo ele, o curso tem seu mérito porque vai apresentar ferramentas eficientes para se colher resultados mais eficientes na área educacional: “Nós já temos um bom quadro funcional, mas sempre há meios de melhorar ainda mais as gestões nas escolas”.

Dia 16, em Maringá, o curso será na Universidade Estadual de Maringá a partir das 8h30. Já dia 17, em Cornélio, os participantes da região estarão às 14 horas na Universidade Estadual do Norte do Paraná; e dia 18, em Londrina, será no Senai, com o evento começando às 8h30.

À tarde

Para o evento de Londrina, estará palestrando também membros do “Google for Education”, uma solução tecnológica desenvolvida pelo Google para facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula. Nesta apresentação, que ocorrerá gratuitamente a partir das 14 horas, no mesmo local, o grupo estará sob a coordenação do diretor do Google for Education para a América Latina, Rodrigo Pimentel, que estará presente na cidade.

Educação

Esta será a terceira ação do consórcio voltada à área de capacitação funcional e educacional. A primeira ocorreu em maio com o tema “A Gestão Pública e os Desafios da Governança Contemporânea”. Já no mês de junho ocorreu o curso para pregoeiros municipais, ambos copromovidos com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), do Ministério do Planejamento. Desta vez, o Cindepar está fazendo parceria com a Escola de Gestão do Paraná, unidade administrativa da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), responsável pelo desenvolvimento de competências essenciais de gestão pública.

O consórcio quer ir além e em breve vai expandir suas ações implantando uma política educacional unificada que beneficie as prefeituras associadas. Um secretário regional de Educação deverá ser efetivado para gestionar as ações na área.

Inscrições

Para participar dos cursos gratuitos de Maringá, Cornélio Procópio e Londrina, o interessado deverá fazer sua pré-inscrição através do www.rededaeducação.net.br. Será concedido certificado de participação. A inscrição para a palestra do Google também pode ser feita no mesmo endereço até a data do evento. Informações pelo telefone (43) 3356-1414, em Londrina.