Londrina recebe o 14º Campeonato Metropolitano de Futsal

Começa nesta quarta-feira (16) mais uma edição do Campeonato Metropolitano de Futsal. A abertura será realizada no Ginásio de Esportes Moringão, às 19h30. A competição abrange atletas de 6 categorias, sendo elas: sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, em três divisões: 1º, 2º e 3º lugar.



Ao todo, 121 equipes, divididas em 22 agremiações, vão participar da disputa de futebol de salão. Na abertura, o público vai prestigiar um jogo festivo das categorias sub-9 e sub-11, os portões estarão abertos a partir das 18h30 e a entrada é gratuita.



Os jogos começam esta semana e tem prazo para término no final de dezembro. A 14ª edição será disputada em ginásios da cidade de Londrina, Cambé e Ibiporã. As partidas irão acontecer nas noites de segunda a sexta-feira e nas manhãs e tardes de sábado. Times de Apucarana, Arapongas e Rolândia também participam da competição.



Até dezembro, serão 640 jogos, que definirão os melhores de cada categoria. O evento reúne cerca de 2.500 crianças e adolescentes, que serão conduzidas por arbitragem da Federação Internacional de Futebol (FIFA), da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Paranaense de Futsal. Serão entregues medalhas para todos os participantes.



Para o diretor técnico da Liga Metropolitana de Futsal de Londrina e, também, árbitro da FIFA, Flávio Marques, o objetivo do Campeonato é integrar os atletas do município e região por meio da prática esportiva. “A competição proporciona aos atletas participantes a oportunidade de vivenciar novas experiências, além de oportunizar, por meio do esporte, o bem-estar físico, social e mental entre os atletas nas mais diversas faixas etárias”, completou.



O Campeonato é realizado pela Liga Metropolitana de Futsal de Londrina e tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

