PUCPR lança nova metodologia de ensino e cursos para Vestibular 2018

Mudanças focam na formação por competências de um cidadão global, criativo e empreendedor

A Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) abriu ontem (16) para o Vestibular 2018 com mudanças em mais de 40 cursos e uma metodologia inovadora de ensino. As modificações vêm sendo aplicadas na Universidade desde 2014 e visam a formação de um cidadão global, criativo e empreendedor.

De forma prática, o objetivo foca nos resultados e nas competências que os estudantes precisam ter para resolver problemas e lidar com as situações do mundo moderno. “Os novos projetos pedagógicos da PUCPR focam em profissionais competentes e cidadãos solidários, aptos a viver em uma sociedade com mudanças disruptivas e a enfrentar desafios complexos que ainda desconhecemos”, explica o reitor Waldemiro Gremski.

Com suporte de pesquisadores da Université du Québec à Montreal e da McGill University, ambas canadenses, e participação dos professores Alenoush Saroyan e Anastassis Kosanitis, referências em Ensino Superior, os docentes da PUCPR também receberam formações ministradas por outras universidades mundialmente reconhecidas como Harvard, MIT, Minerva e Olin College.

Outra novidade será a possibilidade de obter duas certificações no tempo de uma e sair da Instituição com dupla diplomação: uma nacional e outra internacional. Além disso, os estudantes que ingressarem na PUCPR em 2018 terão, já no primeiro semestre, o desafio de desenvolver um Plano de Vida Universitária após terem noções de autoconhecimento.

A implantação das mudanças começa de forma plena em 2018 em cinco das oito Escolas da Instituição. Mais de 40 graduações já iniciam o semestre no novo modelo e, em 2019, a metodologia passa a ser aplicada em todos os cursos. O sistema vai permitir que estudantes possam fazer incursões entre diferentes áreas, com eixos de empreendedorismo e inovação.

A internacionalização também foi impulsionada para o próximo ano letivo. Em parceria com a Kent State University, dos EUA, a PUCPR passa a oferecer cursos de graduações no modelo de educação americano, o liberal arts. Outra novidade desse ano é a abertura de cursos como Engenharia Biomédica, Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Engenharia de Software, Superior de tecnologia em Segurança da Informação, Superior de Tecnologia em Produção Digital Multiplataformas.

Vestibular 2018

As inscrições para o Vestibular 2018 da PUCPR começam às 15h do dia 16 de agosto e terminam às 16h do dia 29 de setembro. As provas acontecem no dia 08 de outubro, das 13h30 às 19h30, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e em Florianópolis/SC. Serão ofertadas vagas para cursos de graduação com ingresso no 1° e no 2° semestre de 2018.

A taxa de inscrição com desconto é de R$ 65 e segue até o dia 18 de setembro. Após esta data, o valor será de R$ 90. Os interessados devem acessar o site www.pucpr.br/vestibular para efetuar as inscrições. No mesmo endereço é possível conferir o edital.

Provas curso Medicina - Para o a prova do curso de Medicina, a taxa de inscrição é de R$ 390,00. As provas acontecem no dia 08 de outubro, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30.

