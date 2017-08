Melhores e Maiores 2017: Coamo é a 42ª maior empresa do Brasil

No ranking da revista Exame – Melhores e Maiores 2017, a Coamo Agroindustrial Cooperativa é a 42ª maior empresa do Brasil. Com sede em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná e entrepostos em outros 67 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a cooperativa é destaque no anuário de uma das mais importantes publicações do país como a 1ª empresa do estado do Paraná e a 2ª da região Sul. Na edição de 2016, a Coamo ocupou o 48º lugar, subindo neste ano 6 posições.

Segundo o anuário da Exame – Melhores E Maiores 201 que está circulando em todo o país e analisa o desempenho das 1.000 maiores empresas brasileiras, a Coamo lidera o ranking no Estado do Paraná a frente das empresas Renault (54) e Copel Distribuição (67), e no Sul do Brasil, a cooperativa ocupa o 2º lugar entre todas as empresas. Os números divulgados pelo anuário da Exame registram que as vendas líquidas da Coamo atingiram R$ 10.8 bilhões em 2016.

No segmento de Exportação, a Coamo ocupa posição de destaque na 20ª posição, em um setor que apresenta nas primeiras colocações empresas como Vale, Petrobrás, Embraer, Toyota e Fiat. O ranking confirma a cooperativa entre as maiores exportadoras do país com montante de US$ 1.112,5 milhões registrados em 2016.

O anuário apresenta as maiores empresas do Agronegócio brasileiro. Neste segmento, a Coamo está na 6ª posição pelos resultados no lucro líquido.

Crescimento e solidez

Os números da edição Melhores e Maiores 2017 da revista Exame são excelentes e comemorados com orgulho pela diretoria, cooperados e funcionários. A performance apresentada no anuário da Exame reflete o crescimento e solidez da cooperativa na sua atividade.

Segundo o engenheiro agrônomo, idealizador e presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, a força do trabalho, da união e o profissionalismo dos 28 mil cooperados e mais de 7.000 funcionários, impulsiona o crescimento e o sucesso da cooperativa entre as maiores empresas do país.

Ao longo da sua trajetória de quase 47 anos – fundada em 28 de novembro de 1970-, a cooperativa é destaque no cenário do agronegócio e empresarial do Brasil. “Ficamos felizes em ver esse reconhecimento à Coamo, comemoramos e partilhamos esses bons resultados com todos da família Coamo. Temos orgulho de ser do campo, do Brasil e exportar nossos produtos para o mundo, com a certeza de que a Coamo é uma empresa séria, bem administrada e profissionalizada, voltada para a prestação de produtos e serviços de qualidade em prol do desenvolvimento dos seus associados”, explica.

NÚMEROS DA COAMO – Revista Exame Melhores e Maiores 2017

42ª Maior empresa do Brasil

20ª Maior exportadora do Brasil

1ª Maior empresa do Estado do Paraná

2ª Maior empresa da Região Sul

6ª Maior no segmento Agronegócio

13ª Maior no segmento Comércio

Ilivaldo Duarte de Campos/Asimp