Ana Maria Machado ganha vida em projeto do Sesi Cultura Arapongas

“Histórias para todos” oferece programação cultural gratuita para toda a família

Qual é o pai que não deseja que seu filho tome gosto pela leitura? Uma das formas mais prazerosas de conduzir a criança à apreciação da literatura é por meio da arte de contar histórias. Pensando nisso, o SESI Cultura Paraná desenvolveu o projeto “Histórias para todos”. Por meio dele, obras da literatura nacional e internacional ganham vida e encantam crianças e adultos. O conto da vez é “O Coronel e o Barbeiro”, de Ana Maria Machado, que será apresentado por Daniela Fioruci com entrada franca neste sábado (19), no Arte Arena e Cultura do SESI Arapongas.

Havia um coronel que gostava de mandar e desmandar em todos. Um dia, muito bravo, propôs um desafio ao único barbeiro da cidade. Pediu-lhe para advinhar quantos fios de cabelo existiam em sua cabeça. Se não soubesse, sua cabeça seria cortada. O barbeiro, por sua vez, pediu ao coronel que voltasse em um mês para dar-lhe a advinhação, mas como ele resolveria esse problema?

Para conferir o final desta trama de Ana Maria Machado, basta comparecer com toda família no Arte Arena e Cultura (Avenida Maracanã, 3260 – Vila Bernardes), às 13h30 deste sábado (19). A apresentação possui entrada franca, basta comparecer ao local no dia do evento.

Projeto “Histórias para todos”, no Sesi Arapongas - O Coronel e O Barbeiro, por Daniela Fioruci.

Asimp/Sesi