Sertanópolis: Empresa da região de Londrina é uma das melhores do Brasil para trabalhar

Pelo sétimo ano consecutivo, o Moinho Globo, de Sertanópolis, está na lista das 150 melhores empresas do Brasil para trabalhar, divulgada pelo instituto global Great Place To Work (GPTW) e Revista Época.

A indústria - que produz farinha de trigo e derivados do cereal sob as marcas Globo e Famiglia Venturelli e emprega 230 funcionários - ficou na 16º colocação entre as 35 empresas da categoria “médias nacionais”, que possuem entre 100 e 999 funcionários. Esta é a 21ª edição da lista e este ano foram 1.963 participantes ao todo que disputaram um lugar entre as 150 vencedoras. As empresas estão divididas em três categorias: Grandes (80 empresas que têm 1.000 funcionários ou mais); Médias Multinacionais (35 companhias que possuem entre 100 e 999 empregados), e Médias Nacionais ( também 35 empresas empregando entre 100 e 999 funcionários).

Segundo a vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, é sempre uma grande satisfação o fato de a empresa ser destacada num ranking tão importante. “A preocupação em oferecer um ótimo ambiente de trabalho e com o bem-estar dos colaboradores está mesmo no DNA do Moinho Globo.

Funcionários felizes fazem nossa empresa cada vez melhor”, assegurou.

A cerimônia de premiação aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 14, em São Paulo.