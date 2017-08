"Panicat" Wendy Tavares está feliz da vida com o retorno ao Brasil de seu irmão modelo que estava trabalhando na Ásia

Wendy Tavares, "Panicat" do "Pânico na Band", está feliz da vida. Isso porque seu irmão, o modelo internacional Wallace Tavares, está voltando de sua viagem de trabalho pela Ásia.

Aos 23 anos, Wallace já conquistou o mundo da moda e agora volta ao país carregado de experiência para retornar sua rotina de castings e trabalhos.

O modelo, no entanto, agora possui uma nova responsabilidade: acompanhar a carreira de sua irmã que faz o maior sucesso no "Pânico" e nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores.

Wendy Tavares anunciou na semana passada que trocou suas próteses de silicone nos seios de 375ml para 560ml. "Sempre gostei de seios grandes!", explica a beldade que possui 103cm de bumbum, 88cm de busto, 60cm de coxa e 63cm de cintura distribuídos em 1,69m de altura e 60kg.

MF Press Global