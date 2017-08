Ex-dançarina do Aviões do Forró, Rayssa Melo posa para marca de jeans nos Estados Unidos

A gata exibiu o bumbum de 110cm e revelou a dificuldade de encontrar calças para quem tem o derrière avantajado

Ex-dançarina do Aviões do Forró, Rayssa Melo foi até os Estados Unidos fotografar para a marca brasileira Noalcance Jeans. A morena posou em diversos locais: Capitol Records, Las Vegas, Los Angels e na calçada da fama em Hollywood. No ensaio, ela exibe o bumbum de 110cm e revela a dificuldade de encontrar calças que vistam bem em quem tem o derrière avantajado.

“As mulheres com coxas e glúteos mais avantajados sabem como é difícil é encontrar calças que vistam bem e que se amoldem a seus corpos sem mandar costurá-las. Ainda bem que conheci a Noalcance Jeans”, conta a beldade.

Rayssa ficou famosa após um vídeo em que ela aparecia virazilar no Whatsapp e nas redes sociais. Antes disso, ela já era conhecida por ser uma das dançarinas do grupo Aviões do Forró, que encantava o público com suas coreografias, além de participar de pegadinhas do programa de João Kléber em seu programa na RedeTV. Além de modelo, a gata, natural do Ceará, é formada em nutrição.

