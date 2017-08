Monick Camargo, a famosa que não está na TV

Monick Camargo teve uma curta participação no reality A Casa da Record, mas quem acha que a movimentação dela é resultado do programa, está enganado! A loira já era modelo conhecida e fazia muitos trabalhos, ultimamente ela esteve presente em presenças VIP com sua amiga Fernanda Lacerda, a Mendigata do programa Pânico em diversas cidades do país.

Monick que a pouco tempo foi destaque na imprensa como Musa do Paris SG eleita pelos próprios franceses, ganhou repercussão também por aparecer em uma foto em que Neymar está junto, além de estar presente no estreia do craque na França. Coincidência diz a gata, mas o título de Musa do time do craque brasileiro dado pelos parisienses, isso ninguém tira.

https://www.instagram.com/monickcamargo/

MF Press Global

