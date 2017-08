Podemos do Paraná tem Comissão Executiva

O empresário paranaense, Joel Malucelli, assume a presidência da Comissão Executiva Provisória do Podemos no Paraná, atendendo a pedido do senador e candidato à Presidência da República, Alvaro Dias. O Podemos é um partido que surge com propostas efetivas de mudanças a começar por uma reforma política como é desejo da população que está indo às ruas pedindo mais transparência, fim da corrupção, mais democracia e participação direta, disse Malucelli que também é suplente de Senador.

Convocados

O senador Alvaro Dias também convocou o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff, para assumir a vice-presidência do Podemos no Paraná que terá ainda como secretário-geral o advogado Paulo de Tarso Abbas. “O Podemos está crescendo e, com esforço de todos, poderemos eleger um paranaense, com o perfil do senador Alvaro Dias à Presidência da República”, observou Malucelli.

Jornada de Alvaro

Em sua jornada rumo ao Palácio do Planalto, o senador Dias já conta com ilustres personalidades da vida pública e privada do país, como os juristas Miguel Reale Junior – autor da proposta de impeachment da presidente Dilma Rousseff – e René Ariel Dotti, um dos grandes nomes do direito penal brasileiro. Segundo Malucelli, Alvaro Dias pontua como prioridades em seu plano de governo, além das áreas da economia, saúde e educação, questões relacionadas à legislação penal, direitos humanos e segurança pública. (jornalista Pedro Ribeiro - aroldo@aroldomura.com.br)