Polícia Militar lança edital do curso para formação de oficiais

A Polícia Militar do Paraná divulgou ontem (16) o edital para os interessados em ingressar no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. As inscrições poderão ser feitas até as 23h do dia 14 de setembro pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Estão sendo ofertadas 10 vagas para a Polícia Militar.

Para participar do concurso, os candidatos devem ler atentamente o edital e obedecerem aos pré-requisitos básicos. A inscrição deve ser feita pela Internet (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento do formulário de inscrição, e só será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição ou após a homologação da isenção dessa taxa.

A SELEÇÃO - O processo seletivo será regulado pela UFPR e consistirá de provas que avaliam, além do domínio dos conteúdos das disciplinas do ensino médio, as capacidades de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados e de raciocinar de maneira lógica.

Depois, os candidatos serão submetidos às Provas de Habilidades Específicas (PHE) no âmbito da PMPR e reguladas por edital. As PHE, de caráter eliminatório, serão compostas pelas seguintes fases: Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame da Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).

CFO - O curso de Formação de Oficiais (CFO) é disponibilizado todos os anos pela UFPR. As disciplinas fundamentais estão ligadas diretamente à vida militar, buscando adaptar os cadetes para o melhor cumprimento da sua atividade como policial militar e bombeiro militar. São diversos segmentos do direito, uso correto de armas de fogo, psicologia, estatística, educação física, direitos humanos e policiamento comunitário, além de técnicas de salvamento e prevenção de incêndios, entre outras.

Desde o início os alunos fazem estágios administrativos nos quartéis e, ao fim do curso, nas ruas. No último ano de formação, os cadetes fazem estágios operacionais supervisionados, nos diversos batalhões do estado e atividades da corporação. O salário do cadete do 1º ano do curso é de R$ 3.213,61.

SERVIÇO:

Inscrições para o Curso de Formação de Oficiais

Data: de 16/08 até 23 horas de 14/09

Acesse aqui o edital do Concurso: portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Home

AEN