Médicos do HU de Londrina fazem cirurgias inéditas no Paraná

Duas novas cirurgias inovadoras foram feitas no Hospital Universitário (HU) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os procedimentos foram via SUS nas áreas da urologia e da oncologia na 17ª Regional de Saúde. As duas cirurgias, realizadas em junho, são inéditas no SUS do Paraná e os pacientes já estão em casa e se recuperam bem.

UROLOGIA – Na área da urologia foi feita a cirurgia de estenose, que corrige os estreitamentos de uretra. A técnica faz uma aplicação com mucosa da boca do próprio paciente na parte que fica atrás da uretra para corrigir o problema de estreitamento.

O urologista Marco Aurélio de Freitas fala que o objetivo é fazer com que o paciente volte a urinar normalmente. “As vantagens desse procedimento são de não fazer nenhum corte na região peniana. Isso ajuda a corrigir o problema e preserva a circulação da uretra. É uma técnica indiana que depois de muito estudo e pesquisa tivemos a certeza de que poderia ser realizada aqui no HU”, diz o médico.

ONCOLOGIA – O outro procedimento foi feito para retirar tumores malignos da membrana que envolve os órgãos do abdômen. O oncologista Mario Liberati, responsável pela cirurgia, explica como funciona o procedimento. “Assim que acontece a remoção do tumor é colocado um dreno para fazer a quimioterapia. É uma cirurgia trabalhosa, que envolve uma equipe grande e eficiente”, diz.

O residente Eilson Barbosa, que participou do procedimento, comenta sobre a importância do preparo do hospital e do corpo cirúrgico “A cirurgia exigiu muito da equipe, incluindo até mesmo profissionais de farmácia. Foi maravilhoso ter a possibilidade de participar de um procedimento desses, que é um dos primeiros do país”, afirma Eilson.

AEN