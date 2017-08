Londrinense conquista o Miss Teen Terra Brasil e se prepara para concurso internacional

Com apenas 16 anos, a modelo Emily Garcia foi escolhida a adolescente mais linda do Brasil. O Concurso Miss Teen Terra Brasil foi realizado no mês passado em Curitiba.

Natural de Londrina, Emily foi eleita a Miss Teen Londrina e Miss Teen Paraná, o que garantiu a sua presença no concurso nacional. Em Setembro ela viaja até o Equador, aonde no dia 02, participa do Miss Teen Earth Internacional em busca do título de “Adolescente mais linda do Mundo”.

Emily é modelo desde os 12 anos, quando fez o seu primeiro curso. “Fiz meu primeiro curso de manequim e modelo aos 12 anos. Ser modelo sempre foi meu sonho”, explica. Para ela, a presença da família foi fator importante para sua carreira. “No começo meu pai não aceitava muito, pelo fato do investimento ser alto e porque era algo que ele achava que não teria muito futuro. Hoje com toda a minha evolução, eu e minha mãe temos total apoio dele, minha mãe sempre foi muito guerreira e é a pessoa que corre comigo todos os dias em busca dos meus objetivos. Tenho certeza que hoje, só cheguei aonde cheguei por causa da minha família”, conta Emily.

Ela participa de concursos desde 2013, e até hoje já conquistou 8 títulos. Apesar da correria na carreira de modelo, Emily nunca deixou os estudos de lado. “É muito difícil conciliar os trabalhos de modelo com os estudos. Mas mesmo com as dificuldades, eu sei da importância de estudar, então estou sempre presente nas aulas e mantenho tudo em dia para não ser prejudicada no futuro”, conta.

Para os concursos estadual e nacional, a modelo se preparou de forma intensa. “A preparação para os concursos foi muito intensa. Fiz acompanhamento com nutricionista, academia, tratamentos estéticos, aulas de andamento e postura, e de oratória, tudo para ter uma boa desenvoltura. E hoje estou muito feliz e satisfeita com o resultado adquirido.”

Até o concurso internacional, a agenda de Emily está bem cheia. Eventos e trabalhos marcados, inclusive uma viagem para a Colômbia antecedem o tão sonhado Miss Teen Earth Internacional.

“Representar o Brasil em um concurso tão importante, é realmente a realização de um sonho. Com certeza darei o meu melhor representando o nosso país. Minhas expectativas são as melhores, independente do resultado estou muito feliz com essa oportunidade e acredito que toda experiência é bem vinda pois não pretendo parar por aqui.”

Para o futuro, Emily espera participar de mais concursos, concretizar sua carreira de modelo e também atuar como atriz, além de se manter ativa nas redes sociais. Hoje a modelo possui mais de 100 mil seguidores.

“Com a repercussão que a mídia tem me dado, quero criar meu canal no YouTube para assim ficar mais próxima dos meus fãs, mostrando minha rotina diária e etc. Quando completar 18 anos quero participar do Miss Adulto e me preparar para ingressar na carreira de atriz que também sempre foi um sonho”, conclui Emily.

Henrique Reis/Jornal União

Clique nas fotos para ampliar