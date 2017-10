Ibiporã conquista seis cadeiras de rodas na campanha ‘Eu Ajudo na Lata’

Cinco foram concedidas ao Lar Padre Leone e uma à Secretaria de Educação. 27 cadeiras de rodas foram compradas e distribuídas para sete instituições

Foram realizadas na última sexta-feira (29 de setembro), no auditório da Unimed, em Londrina, as entregas das cadeiras de rodas às instituições participantes da 5ª edição da campanha “Eu Ajuda na Lata”, promovida pela Unimed Londrina entre janeiro e agosto deste ano, que arrecadou 4.590 garrafas PETs de 2L cheias de lacres de alumínio. Esse volume foi suficiente para a compra de 27 cadeiras de rodas, entre elas o Lar Padre Leone (asilo), que conquistou o segundo lugar na enquete realizada no site da Unimed e recebeu cinco cadeiras de rodas.

A Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã, por ter contribuído pela primeira vez com a campanha, também foi contemplada com uma, totalizando seis cadeiras de rodas para o município.

A entrega das cadeiras foi realizada pela equipe de Responsabilidade Social da Unimed Londrina, e contou com a presença da direção da Unimed e representantes das instituições beneficiadas, entre eles a secretária Municipal de Educação de Ibiporã, Margareth Coloniezi, a diretora da Secretaria, Aline Moreno, e as assessoras pedagógicas da pasta, Isabel Maia e Josilene Margonato.

Foram cerca de nove milhões e 180 mil lacres de alumínio, que permitiram a compra de 27 cadeiras de rodas. Outras duas foram doadas por parceiros: uma pela Construtora Vectra e a outra reformada voluntariamente pelo restaurador Marcelo Pívaro. Nesta edição a Unimed Londrina contou com o apoio de empresas parceiras e das Secretarias Municipais de Educação de Londrina e Ibiporã.

A especialista em Responsabilidade Social da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, valoriza com entusiasmo o número de garrafas PETs arrecadado. “No ano passado, eram utilizadas 140 garrafas cheias de lacres para a compra de uma cadeira de rodas. Neste ano, o número subiu para 170. Conseguimos aumentar o volume de lacres arrecadados e consequentemente, a quantidade de cadeiras de rodas”, ressalta Fabianne. Na edição passada, 22 cadeiras de rodas beneficiaram nove instituições.

As 29 cadeiras foram distribuídas entre sete instituições de Londrina, Cambé, Ibiporã e Porecatu, além das Secretarias de Educação de Londrina e Ibiporã. O Posto de Saúde da Vila Congo, de Porecatu foi beneficiado com oito cadeiras de rodas. O Lar Padre Leone, de Ibiporã, recebeu cinco. A Unidef, de Cambé e o Hospital do Câncer de Londrina, ficaram com quatro cada. Já a Associação Flávia Cristina, de Londrina, recebeu três e o Museu Histórico de Londrina, uma cadeira. Conforme a parceria firmada entre a Unimed e as Secretarias Municipais de Educação de Londrina e de Ibiporã, cada uma dessas instituições recebeu uma cadeira de rodas. E a cadeira doada pela Construtora Vectra foi direcionada para a Toca de Assis.

Durante o evento, o superintendente Administrativo-financeiro da Unimed Londrina, Ricardo Pinelli, anunciou que a partir do ano que vem, a Cooperativa vai doar uma a cada cinco cadeiras compradas com a venda de lacres de alumínio arrecadados pela iniciativa.

NC/PMI

