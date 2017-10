Senac EAD abre 27 polos de graduação a distância no Paraná e recebe inscrições para a modalidade

Interessados podem se inscrever em um dos 13 cursos disponíveis; Tecnologia em Gestão Ambiental é o lançamento

O Centro Universitário Senac abriu 232 novos polos, credenciados pelo Ministério da Educação (MEC), para apoiar atividades dos cursos de graduação a distância espalhados pelo Brasil. Desse total, o estado do Paraná ganhou 27 deles, sendo que dois polos já estavam disponíveis em Curitiba e Londrina. Agora, estudantes de todo o estado podem se inscrever para um dos 13 cursos da modalidade nas áreas de comércio, administração, educação, gestão ou informática. As inscrições podem ser feitas no portal da instituição.

Os 232 novos polos foram abertos no Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Alguns desses estados já contavam com pelo menos uma unidade.

Os cursos de graduação em tecnologia, bacharelado ou licenciatura do Senac EAD têm duração entre dois e quatro anos. As aulas, além disso, são ministradas totalmente pela internet, sendo preciso realizar duas avaliações presenciais por semestre em um dos polos escolhido.

Flexibilidade

O formato a distância oferece flexibilidade nos horários de estudo, respeitando o ritmo de aprendizagem do aluno e desenvolvendo competências que são valorizadas no mundo do trabalho, como organização, pró-atividade e responsabilidade, além de possibilitar a conciliação entre a vida profissional e acadêmica.

Confira os polos de graduação no Paraná:

ü Apucarana

ü Campo Mourão

ü Cascavel

ü Castro

ü Cornélio Procópio

ü Curitiba - Centro

ü Curitiba - Portão

ü Foz Do Iguaçu

ü Francisco Beltrão

ü Guarapuava

ü Irati

ü Ivaiporã

ü Jacarezinho

ü Londrina - Centro

ü Londrina - Norte

ü Marechal Cândido Rondon

ü Maringá

ü Matinhos

ü Medianeira

ü Palmas

ü Paranaguá

ü Paranavaí

ü Pato Branco

ü Ponta Grossa

ü Prudentópolis

ü São José Dos Pinhais

ü São Mateus Do Sul

ü Toledo

ü Umuarama

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br.

Asimp/ Senac EAD