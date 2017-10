Sabáudia terá equipe exclusiva para recadastramento biométrico a partir do dia 16

Desde o dia 12 de junho os moradores da cidade de Sabáudia, na região Norte do Estado, deveriam fazer o recadastramento biométrico, mas para isso precisavam se deslocar até o município de Arapongas.

Preocupado com a baixa procura dos eleitores, o deputado estadual Cobra Repórter reuniu-se com o presidente do Tribunal Regional eleitoral (TRE) do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira , e solicitou um equipe exclusiva para Sabáudia e já saiu de lá com a boa notícia: a partir do próximo dia 16, uma equipe exclusiva vai atender no município até o prazo final, que é 17 de novembro.

“O ex-prefeito do município, Almir Batista, me procurou preocupado com a baixa procura do recadastramento e solicitou nossa intervenção para que a equipe atendesse no próprio município, pois fica difícil para os moradores de Sabáudia se deslocarem para Arapongas para o recadastramento. Fomos ao desembargador e garantimos o atendimento na cidade”, ressaltou o deputado.

O deputado lembra ainda que o recadastramento está ocorrendo em diversos municípios e que é muito importante que todos os eleitores façam a biometria para que os títulos sejam atualizados e para que as urnas eletrônicas cheguem a todos os municípios, pois são mais ágeis e seguras. Além disso, quem não fizer o recadastramento, terá o título de eleitor cancelado.

Meire Bicudo/Asimp