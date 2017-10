PSICOLOGIA AO SEU ALCANCE: O sonho de mudar de carreira. Por onde começar?

Talvez você já tenha conversado com alguém que odeia segunda-feira porque vai trabalhar, pois vive o trabalho como algo ruim, uma atividade que não lhe dá prazer. Porém é comum não fazer uma análise do porque seu trabalho está ruim e quando o faz e descobre o motivo, geralmente não agem para resolver o problema. Apenas reclamam. E o pior falam as pessoas erradas, quer dizer, para quem não tem poder de solucionar sua situação. Diante dessa insatisfação ao trabalho encontram-se diversos motivos, mas a responsabilidade da mudança recai sobre a própria pessoa que está insatisfeita. Pode pedir ajuda,orientação, mas a decisão de agir e qual caminho tomar continua sendo dela. Aí surge a dúvida mais comum: por onde começar?

O caminho mais seguro para uma mudança na vida profissional é conhecer a si próprio. Saber qual é seu diferencial competitivo para investir e se destacar como um profissional excelente. Bem como, ter claro suas maiores limitações para evitar escolher uma profissão que dependa delas. Falo isso, porque como Psicólogo na área de Orientação Profissional, já vi diversas pessoas ficarem por anos, praticamente no mesmo lugar, por escolheremprofissões que para serem desenvolvidas exigiam características que elas não tinham, ou lhe eram precárias. Não olhando para o que eram boas, não enxergaram, na hora de escolher a profissão, uma que lhe proporcionasse as oportunidades de sucesso.

A Orientação Profissional não é apenas diante de uma escolha de um curso superior como usualmente é conhecido, é também bastante solicitado para mudanças de carreiras ou mesmo para trabalhar a insatisfação profissional.A Psicologia oferece uma série de técnicas e testes que auxiliam o Psicólogo explicitar as características psicológicas, sociais, habilidades e competências do seu paciente visando a escolha mais adequada de nova profissão.

É importante salientar que escolher de forma equivocada uma profissão é comum, pois as vezes é feita numa época da vida que a pessoa não tinha experiência de vida, mas manter-se numa profissão que ela própria reconhece que lhe faz mal, não é saudável. Reflita a respeito e tome uma decisão. Não desperdice anos da sua vida! Na dúvida procure um Psicólogo.

Psicólogo Flávio Melo Ribeiro