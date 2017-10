Londrina: Hospital do Câncer promove a 2ª Corrida e Caminhada Go Pink

Atividade, que acontecerá neste domingo(8), conta com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes

O Hospital do Câncer de Londrina promove neste domingo (8) a 2ª Corrida e Caminhada Go Pink. A atividade terá início às 8 horas, nas margens do Lago Igapó, próximo à rua Prof. Joaquim de Matos Barreto. A atividade integra as ações do Movimento Outubro Rosa 2017. O evento conta com a organização da CAPA Promoções e Eventos e tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Em Londrina, o Movimento é formado por mulheres de várias entidades e grupos da sociedade com o objetivo de promover a conscientização sobre o câncer de mama. Todo ano, participa da organização do Outubro Rosa, promovendo eventos e diversas ações de conscientização. Na Go Pink o objetivo, além de incentivar o exercício físico para a saúde em geral, é conscientizar as mulheres sobre a importância do conhecimento sobre o próprio corpo e da realização periódica de mamografia como forma de prevenção do câncer de mama.

Em Londrina, segundo os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), de janeiro a junho deste ano, 33 mulheres residentes na cidade vieram a óbito devido ao câncer de mama, 10 faleceram por causa do câncer de colo de útero, outras nove devido ao câncer no corpo de útero e sete porque tiveram câncer de ovário.

Dessa forma, ações no município de conscientização tornam-se importantes aliados para a criação de uma cultura de prevenção. Com a 2ª Corrida e Caminhada Go Pink, o Hospital do Câncer espera alertar não apenas mulheres na faixa etária indicada para mamografia (a partir dos 40 anos), mas também mulheres jovens e homens, a fim de conscientizar toda a sociedade sobre a importância da saúde da mulher.

Por meio da conscientização, a ideia é diminuir o número de casos diagnosticados em estágio avançado – já que, atualmente, mais de 40% dos diagnósticos são realizados em períodos de adiantada evolução da doença.

As inscrições podem ser feitas no site www.centraldacorrida.com.br e estão disponíveis até a meia noite desta quarta-feira (4) ou até se esgotarem as vagas. Os kits para a corrida estarão disponíveis para retirada nos dias 6 e 7 de outubro, na Central de Decorados da Plaenge, na Av. Madre Leônia Milito, 1700.

NC/PML