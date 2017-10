Sindicato dos Taxistas de Londrina e Provopar promovem “Corrida Solidária”

O Sindicato dos Taxistas de Londrina, em parceria com o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld), promove na próxima terça-feira (10) a “Corrida Solidária”, ação na qual será revertido o valor de R$ 3,00 para cada carro cadastrado no órgão. O evento começará às 7 horas na sede do Provopar, localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.882, no centro.

O dinheiro arrecadado pelo sindicato, que conta com 386 taxistas cadastrados, será destinado ao Provopar, que utilizará o recurso para a compra de alimentos e manutenção dos serviços socioassistenciais da entidade. O programa atende hoje mais de 21 mil famílias na cidade, correspondendo a cerca de 100 mil pessoas. Os taxistas se concentrarão na sede da entidade em um café da manhã aberto ao público, e a saída dos táxis está programada para 7h30.

Empresas e lojistas de Londrina que também desejem ajudar o Provopar podem entrar em contato através do número (43) 3324-2397. A coordenadora das ações no Provopar, Érica Côrtes, enfatizou a importância de parcerias, como a do Sindicato dos Taxistas que promoverá a ação todo mês. “É muito importante a ajuda de órgãos para que o Provopar possa continuar prestando serviços à população londrinense”, frisou.

Pizzas do Provopar – Além da Corrida Solidária, o Sindicato dos Taxistas está ajudando o Provopar com a venda de pizzas para arrecadação de fundos. As pizzas serão entregues na sede da entidade na quarta-feira (11), das 14 às 19 horas e os tickets para retirada podem ser adquiridos por R$ 20,00 cada, também na sede do programa. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 13h30 às 17h30.

