Semana da Paz finaliza com eventos nas regiões norte e oeste

A programação da 17ª Semana Municipal da Paz, organizada pelo Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz) e pela organização não-governamental (ONG) Londrina Pazeando, chega ao fim neste sábado (7), com eventos nas regiões norte e oeste da cidade.

Pela manhã, acontecerá o 4º Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil, das 8 às 12 horas, na Rua Rafael Lamastra, 36, esquina com Rua Patagônia, no Conjunto Milton Gavetti, na região norte. O evento será realizado em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e com a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gavetti, que todo ano promove uma grande festa para as crianças do bairro na semana do Dia das Crianças, com brinquedos, pipoca e algodão doce. Durante a festa, às 10 horas, será feita a destruição de armas de brinquedo, com a participação inédita do Exército.

O secretário do Conselho Municipal de Cultura da Paz e coordenador da ONG Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, contou que a expectativa é que mais crianças participem do Manifesto neste ano. “A festa no Conjunto Milton Gavetti costuma atrair cerca de mil crianças, que são justamente o público-alvo dessa ação, um número consideravelmente maior do que nos anos anteriores, quando o evento foi realizado no calçadão”, contou.

Abraço pela Paz - A programação continua com o 4º Abraço pela Paz na Região Oeste, das 14 às 18 horas na praça do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados, localizada na Rua Ângelo Gaiotto, s/n, no Jardim Santa Rita I. O evento será realizado em parceria com a rede de serviços públicos da região, incluindo Cultura, Saúde, Esporte, Assistência Social e escolas municipais, que durante os últimos meses fizeram trabalhos sobre a cultura de paz.

Serão realizadas diversas atividades, como grafitagem com os artistas Serginho e Napa, alongamento, apresentação de rap, teatro, frevo, capoeira, entre outros, além do Abraço pela Paz, programado para as 15h20. O cronograma completo de atividades pode ser acessado em https://goo.gl/dfDJRT. “Realizamos centenas de abraços durante o ano, e trabalhar com a cultura de paz e não violência tem um forte significado, queremos reunir cada vez mais pessoas para construirmos juntos uma educação para a paz”, destacou Galhardi.

Semana LGBT – Ainda nesta semana, na sexta-feira (6), o Compaz e o Londrina Pazeando estarão presentes no fechamento da Semana LGBT da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), promovendo um abraço pela paz, às 10 horas, no Campus Londrina, localizado na Avenida Jockey Club, 485, no bairro Hípica. A ideia é promover a paz entre as pessoas, após diversas polêmicas envolvendo a realização do evento na universidade

