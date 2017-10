Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/10/2017

Primeira Leitura (Br 1,15-22)

Leitura do Livro de Baruc.

15Ao Senhor nosso Deus, cabe justiça; enquanto a nós, resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, 16aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados: 17pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos 18e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. 19Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus, procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz; 20por isso perseguem-nos as calamidades e a maldição, que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. 21Mas não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, 22e entregamo-nos, cada qual, às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus!

Responsório (Sl 78)

— Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor!

— Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas! Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores; e às feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos.

— Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura! Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e àqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera?

— Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo.

— Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador! Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos! Por vosso nome, perdoai nossos pecados!

Evangelho (Lc 10,13-16)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo, disse Jesus: 13“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. 14Pois bem: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. 15Ai de ti, Carfanaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. 16Quem vos escuta a mim escuta; e quem vos rejeita a mim despreza; mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou”.

A penitência é caminho de conversão para nossa vida

Não esperemos somente a Quaresma para fazermos alguma penitência

“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas” (Lucas 10,13).

A expressão “ai” é muito dolorosa, é uma expressão de coitado, aquela que Jesus disse para todas estas cidades: Cafarnaum, Betsaida, Tiro e Sidônia.

Que cidades são essas? São as cidades que receberam o anúncio do Evangelho, que receberam a presença de Jesus, a proximidade do Reino. No entanto, em muitas dessas cidades, os habitantes foram frios, indiferentes, não se deixaram converter pela Palavra de Deus.

Outras cidades, que não tiveram o privilégio ou a graça de receber o Senhor, se O tivessem recebido, teriam se vestido do cilício, do flagelo e teriam buscado a penitência e a conversão. Toda vez que a Palavra de Deus vier ao nosso encontro, é um apelo e um chamado, para que o nosso coração se converta e para que façamos penitência.

O que é penitência senão reparar o erro, o pecado e a maldade? Reparar as coisas que estamos fazendo, que não estão de acordo com a vontade de Deus?

Meus irmãos e irmãs, todo tempo é de penitência. Não esperemos somente a Quaresma para fazermos alguma penitência, mortificação. Somos chamados, a cada dia, a mortificarmos nossa carne, nossa vontade naquilo que ela ainda não se converteu para o Reino de Deus.

Não fiquemos esperando a Quaresma do ano que vem para tomarmos uma atitude de mudança. Escutemos a voz do Senhor e não endureçamos o nosso coração, não o deixemos fechado. Ao ouvirmos a voz do Senhor, deixemos que a luz nos toque, que ela nos convença e converta. Tenhamos atitudes de mudança, procuremos não só nos convencer: “Eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa errada”, mas é preciso reparar as atitudes, é preciso reparar e consertar aquilo que não está certo, que não está correto, que não está de acordo com a vontade de Deus.

É preciso ter penitência como caminho de conversão cada dia na nossa vida. Penitência concreta, mudanças de atitudes, de gestos e modo de ser, que nos mostre que o Reino de Deus está no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

