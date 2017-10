Prefeitura de Londrina adere à Campanha Papai Noel dos Correios

A Prefeitura de Londrina formalizou, ontem (5), parceria com a campanha solidária Papai Noel dos Correios. A iniciativa envolve crianças em situação de vulnerabilidade social, que são presenteadas através de cartas endereçadas para o Papai Noel. Com a adesão, a expectativa é que o número de cartinhas respondidas, no município, seja maior, e com isso, mais crianças sejam presenteadas no Natal.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Bruno Ubiratan, explicou que, no último ano, os Correios receberam cerca de 50 mil cartinhas de crianças carentes em Londrina. “Deste total, apenas 3.037 foram apadrinhadas e respondidas com os presentes. Nosso objetivo é aumentar esse número, por meio da adesão de servidores e seus familiares”, afirmou.

Segundo o coordenador regional da Campanha Papai Noel dos Correios, Antonio Augusto Ferreira Santos, o principal objetivo da campanha é fazer com que a criança, cuja família não tem condições de presentear, realize esse desejo no Natal. “Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e outras entidades, como Ilece, Apae, Lar Anália Franco e outras, é que chegamos até essas crianças, cujas famílias passam por dificuldades. Infelizmente, tentamos várias parcerias para apadrinhamento, mas muitos recusam participar. A adesão da Prefeitura de Londrina é fundamental para nossa campanha”, frisou.

Na ocasião, a assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, citou que em um primeiro momento a Prefeitura fará a sensibilização do secretariado municipal e depois dos servidores. “Vamos aproveitar a realização do Mês do Servidor e fazer a divulgação, por meio do Portal Interação e também via e-mail. É uma iniciativa que merece nossa atenção pelo cunho social”, destacou.

A Campanha Nacional Papai Noel dos Correios tem início no dia 10 de novembro. Em Londrina, a operação irá começar em 13 de novembro. Além de realizar os pedidos feitos pelas crianças, a iniciativa também promove o desenvolvimento das habilidades de redação de cartas, do endereçamento correto e do uso do CEP e do selo postal.

