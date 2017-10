Cafés do Norte Pioneiro são destaque no Concurso Café Qualidade Paraná 2017

Premiação dos melhores cafés do Paraná foi realizada durante a Ficafé em Jacarezinho

Os cafés do Norte Pioneiro foram o grande destaque da premiação do 15º Concurso Café Qualidade Paraná 2017, do governo do estado, realizada ontem (5), durante a 10ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro (Ficafé), que ocorre no Centro de Eventos de Jacarezinho.

Foram premiados os melhores cafés paranaenses nas categorias Natural, Microlote Natural, Cereja Descascado, e Microlote Cereja Descascado. Ao todo, 129 amostras das regiões de Apucarana, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Londrina, Maringá, Santo Antônio da Platina e Toledo foram analisados por uma comissão julgadora composta por 15 juízes de diversos setores vinculados à cafeicultura.

Nas categorias Cereja Descascado e Microlote Cereja Descascado todos os ganhadores são do Norte Pioneiro. Para o consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, Odemir Capello, isso mostra a importância do trabalho realizado com os cafeicultores dentro do programa 100% Qualidade. “É uma premiação grande, que avalia os cafés do estado todo, e ficamos com a maioria dos prêmios. É o reflexo do investimento que temos feito na produção do cereja descascado”, avaliou.

A cafeicultora Maristela de Fátima da Silva Souza, de Tomazina, ficou com o 1º lugar na categoria Microlote Cereja Descascado. Ela conta que trabalha com esse tipo de processamento de grãos desde 2015 e esta foi a primeira vez que participou do concurso. “É uma emoção muito grande e um incentivo para fazer ainda melhor no ano que vem”, comemorou.

O primeiro lugar na categoria Cereja Descascado ficou com Valdeir Luiz de Souza, também de Tomazina, e esposo de Maristela. Para ele, a premiação é muito gratificante. “Trabalhamos todo dia, até tarde da noite, descascando café. Então, o prêmio é o reconhecimento”, disse.

Confira a lista de todos os ganhadores:

Categoria Natural

1º Márcio Rogério Boraneli – Curiúva

2º João Carlos Lopes – Mandaguari

3º Luiz André Boraneli – Figueira

4º Evilásio Shigueaki Mori – Cambira

5º José Roberto Rocco – Mandaguari

Categoria Microlote Natural

1º Rosa Moreira do Carmo dos Santos – Cambira

2º Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho – Joaquim Távora

3º Ceres Trindade Oliveira Santos – Joaquim Távora

4º Gláucia Daniela Mendes de Oliveira – Joaquim Távora

5º Terezinha Aparecida Galvão Boraneli – Curiúva

Categoria Cereja Descascado

1º Valdeir Luiz de Souza - Tomazina

2º Sebastião Vieira Sobrinho - Pinhalão

3º Heitor de Lemos Fecaroto – Ribeirão Claro

4º Adão José Gomes – São Jerônimo da Serra

5º Antonio Lazaro Leite – Nova Fátima

Categoria Microlote Cereja Descascado

1º Maristela de Fátima da Silva Souza - Tomazina

2º Marcia Cristina da Silva Costa - Tomazina

3º Laura Inocencia de Oliveira Freitas - Tomazina

4º Ageu Luiz Teodoro – São Jerônimo da Serra

5º Joarez Colatino de Barros – São Jerônimo da Serra

Asimp/Sebrae/PR