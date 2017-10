Rede municipal de ensino comemora Dia das Crianças

A partir da próxima segunda-feira (9), todas as crianças da rede municipal de educação vão participar de ações comemorativas em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Até quarta-feira (11), todas as 86 escolas municipais e 27 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) desenvolverão diversas atividades com seus alunos.

A intenção é realizar contação de histórias, diversas brincadeiras, disponibilizar pula-pula, piquenique, cine pipoca, festa à fantasia, passeios pedagógicos e outras ações a critério de cada unidade escolar. Todas as 40 mil crianças devem participar das atividades nos três dias da próxima semana. Isso porque, de acordo com o calendário escolar, na quinta-feira (12) e sexta-feira (13), as escolas não terão aula, devido ao Feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

No Centro Municipal de Educação Infantil Amanda Rossi, as crianças participarão de gincanas e atividades, durante a segunda-feira. Já na terça-feira (10), elas poderão se divertir na piscina de bolinhas, na cama elástica e em outras atividades que os professores e supervisores vão desenvolver. Para encerrar, na quarta-feira (11), às 9 horas e às 15 horas, terá um desfile de fantasias e roupas especiais. Ao fim, todos vão brincar no baile das crianças. Todos os dias, os estudantes terão à disposição comidas diferentes como bolos, sorvetes, pipoca e cachorro-quente. O CMEI fica na Rua Santa Apolônia, 231, no Jardim Espanha.

De acordo com a diretora do CMEI, Camila Cândido Guerra, a intenção é disponibilizar um dia diferente para as crianças que, muitas vezes, não têm acesso a isso. “Nossa comunidade é carente e muitas das crianças não têm acesso a essas brincadeiras, a um ambiente lúdico criado pensando especialmente nelas. E, elas criam expectativas, porque sabem que a escola sempre faz algo diferente. Então, esse é um momento de darmos algo diferente e fazermos comemorações que deixam elas contentes”, destacou.

Ações que valorizam a criança e trazem atividades específicas para elas serão realizadas em todas as escolas e CMEIs de Londrina.