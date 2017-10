Prorrogadas as inscrições para Corrida e Caminhada Go Pink

Londrina recebe, no próximo domingo (8), a 2ª edição da Corrida e Caminhada Go Pink. Realizada pelo Hospital do Câncer de Londrina, o intuito é promover o evento para dar atenção sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, ao mesmo tempo, fomentar por meio do esporte uma maior qualidade de vida.

A atividade terá início às 8 horas, nas margens do Lago Igapó II, próximo à rua Prof. Joaquim de Matos Barreto. Serão duas modalidades: corrida e caminhada, ambas com distância de quatro quilômetros.

As inscrições, que eram feitas apenas pela internet, agora poderão ser feitas pessoalmente, hoje (6) e amanhã (7), na central de decorados da Plaenge, na Av. Madre Leônia Milito, 1.700, das 9 horas às 17h30. As inscrições estão sendo feitas no valor único de R$35 e estão inclusos no valor o kit do atleta, com camiseta do evento, ‘sacochila’, número de peito e chip – item que faz a cronometragem do tempo de prova.

Segundo a diretora de Ações Estratégicas e Projetos do Hospital do Câncer, Mara Fernandes, o Hospital espera alertar não apenas mulheres na faixa etária indicada para mamografia (a partir dos 40 anos), mas também mulheres jovens e homens, a fim de conscientizar toda a sociedade sobre a importância da saúde da mulher. Por meio da conscientização, a ideia é diminuir o número de casos diagnosticados em estágio avançado, já que, atualmente, mais de 40% dos diagnósticos são realizados em períodos de adiantada evolução da doença.

A Go Pink conta com a organização da CAPA Promoções e Eventos e tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Secretaria Municipal de Saúde.

N.com