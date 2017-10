Casa da Mulher promove Oficina de colagem de tecidos

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher - Centro de Formação e Ações Integradas, promove a partir da próxima segunda (9), a oficina Patch Apliqué. Serão três dias de curso, às segundas-feiras, dias 9, 16 e 23 de outubro, das 14 às 16 horas, com uma única turma. As aulas serão na Casa da Mulher, na Rua Máximo Péres Garcia, 340, esquina com a Avenida São João.

O curso é voltado, especialmente, às mulheres maiores de 18 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A atividade terá vagas limitadas e as interessadas já podem entrar em contato com a Casa da Mulher, pelo telefone 3378-011, e realizar a inscrição.

A técnica Patch Apliqué consiste na colagem de tecidos. É utilizada na customização de peças de roupa e artigos para bebês, na decoração de guardanapos, cortinas, capas de almofadas, toalhas, ou qualquer tecido passível de receber ferro de passar. A oficina será coordenada pela professora Rosemary Oldembergas. O intuito é levar uma alternativa de geração de renda para as participantes.

