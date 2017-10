Colégio Londrinense doa brinquedos ao Meprovi

Graças à solidariedade de professores, alunos e funcionários do Colégio Londrinense que se uniram em prol da campanha para arrecadar brinquedos novos ou em bom estado, o Dia das Crianças no Meprovi vai ser comemorado com muita diversão e brincadeiras.

Durante todo o mês de setembro foi feita a divulgação da campanha, através do site e redes sociais, com o objetivo de arrecadar brinquedos ou dinheiro para comprá-los. A comunidade atendeu o chamado e participou ativamente da ação.

O Meprovi Pequeninos – Ministério Evangélico Pró Vida, é um projeto social que atende crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade social e funciona na Vila Santa Terezinha, em Londrina. A instituição depende de apoio da sociedade e iniciativas como essa do Dia das Crianças.

A entrega dos brinquedos será feita nesta sexta-feira (06), em dois períodos: às 9h30 e às 14h30, contemplando todas as crianças atendidas pelo projeto. Além dos presentes, a criançada também vai ganhar uma festa com direito a cachorro quente, bolo e refrigerante. Alunos e professores do Colégio Londrinense estarão presentes.

Voluntariado

A iniciativa de doar brinquedos aos menos favorecidos faz parte do Projeto Voluntariado Dons e Talentos em Ação, criado e desenvolvido pelo Colégio Londrinense. É uma maneira de trabalhar a formação integral dos alunos como cidadãos conscientes de sua realidade, capazes de contribuir para o desenvolvimento social.

Assim, além de suprir parte das necessidades das crianças do Meprovi Pequeninos, a ação estimula a generosidade, a troca de saberes, vivências, momentos de alegria, e acima de tudo a solidariedade com o próximo.