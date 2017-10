NOTA DE ESCLARECIMENTO/Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Ibiporã

A Prefeitura Municipal de Ibiporã vem a público informar que NÃO está divulgando a realização de concurso público. A notícia vem sendo veiculada nas redes sociais e trata do suposto Concurso Público Nº002/2017 que não é verídico.

A Administração Municipal reitera que editais e demais informações sobre os concursos realizados são publicados na Imprensa Oficial do Município e no site da Prefeitura de Ibiporã, no link: http://www.ibipora.pr.gov.br/concurso.

O Departamento de Gestão de Pessoas informa que está previsto um processo seletivo para a contratação de professores e educadores infantis. Serão ofertadas 19 vagas e as inscrições para o teste devem abrir no final de outubro.

(Núcleo de Comunicação Social)