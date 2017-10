Luvbites é a grande atração musical do fim de semana em Londrina

Neste domingo, 8, o público londrinense terá a oportunidade de conferir gratuitamente no Barbearia (rua Quintino Bocaiúva – 875), a partir das 18 horas, a maior novidade da música feita em Londrina nos últimos anos: a Luvbites. O show ainda contará com a apresentação da banda paulistana Zelador.

Envoltos de referências variadas, ora com toques de indie rock ora com levadas de bossa, country, rap e até samba, o quinteto Luvbites, acima de tudo, é representante da nova MPB.

Guiada pelos compositores e vocalistas Júlia Dutra e Igor Diniz, a banda explora estes gêneros, mas já construiu uma identidade musical marcada por melodias pop e refrões irresistíveis.

Em processo de finalização do primeiro álbum, com 10 faixas, a Luvbites lançará a primeira amostra do trabalho de estreia em novembro, com o videoclipe “Lili & Luli”.

O LP, previsto para o início de 2018, conta com a participação especial do rapper Thales Uzi, da House Records, na produção da faixa “Hell is full of badass”.

Luvbites:

Júlia Dutra – vocal

Igor Diniz – vocal e guitarra

André Felipe – contrabaixo

Matt Montagnini – guitarra

Max Santos - bateria

