Eva Andressa faz ensaio fotográfico em cidade fantasma no meio do deserto dos EUA

A "Musa Fitness" Eva Andressa, uma das maiores celebridades quando o assunto é seguidores no Facebook e com mais de impressionantes 10,5 milhões de fãs na rede social, viajou para Las Vegas, nos Estados Unidos, para assistir ao Mr. Olympia, o maior evento de fisiculturismo do mundo, a convite de uma marca de suplementos.

Ela aproveitou a viagem para fazer um ensaio fotográfico na Cidade Fantasma de Nelson, localizada no deserto que pertence à área metropolitana de Las Vegas. "Há quatro anos vou para Las Vegas no Mr. Olympia e ano retrasado fotografei no Grand Canyon. Fomos de helicóptero até lá e fotografamos super rapidinho porque o passeio de helicóptero é de apenas 15 minutos. Ano passado fiz algumas fotos no deserto e nesse ano, nesse lugar, foi a primeira vez", conta a curitibana.

"Antes de começar a tirar as fotos precisei ir em uma casinha assinar um termo com uma mulher. Isto porque, caso aconteça alguma coisa, eles não se responsabilizam porque sempre encontram cobras enormes neste deserto. Então é arriscado ir para o meio do mato. Várias modelos fotografam lá e era um lugar que queria muito ser fotografada. Tem carros velhos, ônibus e motos antigas, e um avião quebrado. É um lugar muito bacana, parece que foi feito para as pessoas irem lá ser fotografadas. É muito lindo! Fora o calor, mas esse dia estava mais fresquinho, tinha um ventinho e não estava ruim para fotografar", completa a morena.

"Todo lugar em Las Vegas que resolvemos fazer uma foto acaba ficando muito bonito. Parece realmente um cenário de filme e é um lugar maravilhoso", finaliza Eva Andressa, que viajou acompanhada do marido, o Dr. Luiz Paulo.

