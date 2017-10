DJ Ilka Oliver, revelação do cenário eletrônico mundial, exibe corpo escultural em belíssimo ensaio

A podutora e DJ Ilka Oliver, que está sendo considerada a revelação do cenário eletrônico mundial, exibiu seu corpo escultural em belíssimo ensaio fotográfico.

Nascida em Valença, na cidade do Rio de Janeiro, ela começou sua carreira internacional aos 21 anos, ganhando destaque na cena eletrônica mundo afora em 2007 com suas mixagens que colocam qualquer um para dançar.

Apaixonada por música, Ilka Oliver é conhecida pela criatividade em seu DJ Set, já visto em seu primeiro disco, Pink Ep, pela gravadora brasileira 11hz Recordings.

O sucesso imediato foi tão grande que alcançou o top 18 do ranking de vendas. Requisitada, a DJ já se apresentou em diversos clubs do Brasil e do mundo, incluindo Sirena, Clock, NYX club, Club, Ballrrom, Med Sensation, entre outros. Atualmente, ela possui uma faixa no vinil Samba do Futuro, chamada Star Criminal, do gênero Minimal Techno, além de ter lançado seu segundo Ep em março chamado Small Crime, pela gravadora Nacional Sick Society.

Não à toa Ilka Oliver está entre as revelações femininas no cenário eletrônico mundial.

(MF Press Global)