Renata Spallicci, a "Executiva Sarada", fala sobre a mudança inacreditável do seu corpo

Renata Spallicci, que sofria bullying na infância e hoje é chamada de "Executiva Sarada" por seu corpo impecável, fala sobre a mudança inacreditável do seu corpo nos últimos anos.

"Quem olha minhas fotos atualmente pode achar que sempre fui assim ou que eu tenho uma genética incrível. Mas quer saber a verdade? Já fui gordinha na adolescência! Nessa época era bailarina e, como vocês sabem, bailarinas fora do peso não têm a mínima chance nos palcos. Mas sempre fui muito competitiva. Então quando tinha show eu dava duro e voltava para o peso! Mas aí comecei a conviver com o efeito sanfona. Atingia o corpo que queria, mas não conseguia manter. Até que um dia falei para mim mesma: 'Não quero mais essa vida!'", conta a atleta profissional WBFF, executiva, blogueira, escritora, empreendedora e coach.

"Há dois anos eu lancei o meu blog e desde então recebo inúmeras mensagens. Depois que me tornei atleta profissional e conquistei uma transformação realmente significativa no meu corpo, o número de mensagens aumentou brutalmente. E comecei a perceber que todo mundo passa pelo o que passei. As pessoas conseguem emagrecer, sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem manter isso por muito tempo. Então resolvi ajudar as pessoas e sei que posso fazer esse caminho se tornar mais fácil! Sou engenheira química de formação, trabalho na indústria da saúde há mais de 15 anos. Trabalhei com os melhores nutricionistas e médicos do Brasil e dos Estados Unidos. Mas acima de tudo estudei sobre o funcionamento da mente e como devemos programar o nosso cérebro para conquistar os nossos sonhos. Sempre digo que é importante lembrar: é ele quem controla absolutamente tudo da nossa vida", completa a morena de 35 anos que está eufórica após ficar no Top 5 das finalistas do WBFF em Londres, na Inglaterra, e, de quebra, ter sido escolhida a embaixadora do WBFF Brasil.

