"Caubói dos Ringues", Amanda Ribeiro quer ser Panicat

A modelo Amanda Ribeiro mora na cidade de Itaí, no interior de São Paulo, e foi campeã de laço em diversos rodeios na adolescência. Até que ela percebeu que "não tinha muito futuro ficando atrás de cavalos".

"Foi quando resolvi estudar e comecei o curso de enfermagem. Me formei recentemente após oito anos de luta. Nesse meio tempo conheci a musculação e me apaixonei. Meu corpo foi mudando e foi aí que me chamaram pra ser ring girl em um evento famoso de Ourinhos. Foi quando tudo começou! As portas se abriram e vários empresários que gostaram de mim, me contratam para outros eventos. Aí aceitei tudo, comecei fazer clipes de músicas, presenças VIP, shows como dançarina e desfiles de moda fitness", detalha a morena.

"Resumindo, faço de tudo! Se não souber, na hora improviso e sempre dá certo. Mas meu maior objetivo com certeza é ser uma Panicat. Acho que tenho o perfil que o programa procura", destaca a morena que tem 110cm de bumbum, 100cm de busto, 67cm de coxa e 72cm de cintura bem distribuídos em 1,60m de altura.

(PressWoman)

