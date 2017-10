Em tempos em que as redes sociais são um vício, Fran Petersen, a "Mulher Tangerina", exclui seu Instagram

Fran Petersen, considerada a "Mulher Tangerina" devido aos seus gominhos na barriga, remou contra a maré das musas fitness que são viciadas nas redes sociais e excluiu sua conta no Instagram.

O fato gerou grande repercussão e internautas ficaram se perguntando se a morena saiu da rede social devido ao término do noivado com a modelo Luana Caettano, a dona do "Bumbum Catalão".

A gaúcha de 24 anos não perdeu tempo e explicou: "Estou em um momento só meu. Quero dar um tempo de rede social, só isso! Vou voltar quando estiver 100%. Ainda estou de mudança, resolvendo mil coisas, faculdade, e por isso tomei essa decisão".

Fran Petersen, que também é considerada a "Musa do Grêmio", tem 104cm de bumbum, 98cm de busto e 68cm de cintura distribuídos por 1,66m de altura e 68kg.

(MF Press Global)