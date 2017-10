Taise Florence comemora o sucesso de sua revista Sexy e diz que 2017 é o seu ano

A pequena notável estampou a capa da edição especial de inverno da Revista Sexy e revela projetos para o futuro.

Em um ensaio de tirar o fôlego Taise Florence foi clicada recentemente em campos do Jordão num ensaio pra lá de polêmico. “Foi um enredo lesbo e o mais interessante é que eu e a Lilian nos conhecemos a pouco tempo então foi uma descoberta fui desnudando ela literalmente e descobrindo tudo que tinha por baixo de suas roupas foi incrível” afirma.

As fotos que foram dirigidas e produzidas pelo conceituado fotógrafo e diretor Nelson Miranda, foi sucesso de vendas e um dos ensaios mais ousados do ano da revista. Taise agora já projeta o futuro e menciona que a revista deu uma ampliada no seu alcance, isso porque até um ano atrás a loira era totalmente desconhecida e hoje já é uma das principais musas do Brasil.

Sobre o carnaval Taise diz que ainda é cedo mais que sua experiência em ter desfilado na Unidos do Peruche foi única e que pretende repetir sem duvida o convite por parte da escola já foi feito e está sem duvida nenhuma na minha lista de prioridades. Além do sucesso da capa da revista em novembro Taise deve mais uma vez fazer parte da corrida musas do kart.

Elias Tavares/Asimp/E.T.Eventos