Receitas: Torrada com Frutas Vermelhas

Ingredientes

3 gemas

½ xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de açúcar

200 g de ricota fresca, amassada

2 colheres (chá) de essência de baunilha

¼ xícara (chá) de mel

1 colher (sopa) de suco de limão

1 embalagem de Torrada Light Isabela

2 xícaras (chá) de frutas vermelhas frescas (mirtillos, amoras e framboesas)

Modo de Preparo:

- Em uma panela misture as gemas com o leite e o açúcar. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, junte a ricota, a essência de baunilha e misture. Deixe esfriar e reserve.

- À parte, prepare uma calda, misturando o mel com o suco de limão.

- Sobre cada torrada espalhe uma porção do creme, acomode as frutas vermelhas e regue com a calda. Sirva em seguida.

Dica do Chef: Caso não encontre os mirtillos, substitua-os por morango picado.

Rendimento: 16 torradas

Tempo de Preparo: 30 minutos

(www.isabela.com.br)