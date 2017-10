Raphaela Becker fala sobre aleitamento materno em sua primeira gravação e é dirigida por Theo Becker

A doutora Raphaela Becker, esposa do ator Theo Becker, abordou o tema do aleitamento materno na primeira gravação para seu canal no YouTube e foi dirigida por Theo Becker, seu marido.

"No primeiro dia de gravação optei por falar sobre um assunto que é impossível não abordar quando se trata de saúde infantil: o aleitamento materno. É tão importante que existem campanhas para isso e eu mesma apoiei durante o meu período de amamentação. Durante a gravação contei um pouco da minha experiência nessa fase e como conciliei o trabalho e a amamentação, uma vez que o Thor ficou em aleitamento materno exclusivo até o 5 meses e meio de vida e eu retornei ao trabalho com 15 dias dele nascido mesmo com um pós operatório de cesariana. Vale lembrar que o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses do bebê", detalha Raphaela Becker.

"O Theo me dirigiu muito bem, fiquei mais segura com ele me orientando em como poderia agir e falar para uma câmera. A equipe do Câmera Mágica, a Beta e o Anderson, tiveram toda habilidade e técnica em gravar comigo as coisas que queria. Foi tão divertida a gravação que vamos mostrar alguns momentos dos bastidores em família e com o Theo me dirigindo. Pretendemos lançar o canal agora na primeira quinzena de outubro e depois a cada 15 dias teremos sempre um vídeo novo passando informações e dicas sobre saúde infantil através da minha experiência do dia a dia como mãe do Thor. Estou fazendo com muito carinho e tenho certeza de que as mamães vão se identificar muito com as situações e aproveitar as dicas que vou passar", completa a doutora.

MF Press Global