Corrida Insana vai invadir Londrina em novembro

Criado nos Estados Unidos, evento é destinado à diversão em família e pessoas de todas as idades, faz sua estreia no Brasil em 2017. Circuito é composto por dez obstáculos infláveis gigantes espalhados por um circuito de 5 km e as inscrições podem ser feitas no site oficial

Londrina recebe a Corrida Insana dia 26 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, um dia depois da realização da 26a. edição das 500 Milhas de Londrina. Milhares de pessoas são esperadas para um dia de diversão esportiva na segunda cidade mais populosa do estado do Paraná, com mais de 500 mil habitantes. Criado nos Estados Unidos e na temporada de estreia no Brasil em 2017, o evento é composto por dez obstáculos infláveis gigantes espalhados por um circuito de 5 km.



Os interessados em participar da etapa de Londrina da Corrida Insana devem fazer inscrição pelo site oficial: www.corridainsana.com.br ou ir direto no link: http://www.corridainsana.com.br/evento/londrina-pr-dia-26-de-novembro-2017-no-autodromo-de-londrina/#inscricoes. O preço é R$ 79,00, mais taxas, no primeiro lote, válido até o dia 15 de outubro. Após essa data, o preço deve sofrer alteração.



Londrina será a 15ª parada da caravana da Corrida Insana no Brasil em 2017. Até agora, mais de 35 mil pessoas, de crianças a idosos, colocaram um sorriso no rosto para brincar nesse verdadeiro parque de diversões esportivo. No domingo passado (1), Brasília recebeu cerca de 5 mil ‘corredores malucos’. Antes, São Paulo havia reunido 14 mil pessoas no autódromo de Interlagos, entre participantes, familiares, convidados e curiosos. Após a estreia em Goiás (Goiânia), o circuito passou por Minas Gerais (Belo Horizonte) e Santa Catarina (Blumenau) até chegar ao estado de São Paulo em setembro, primeiro em Ribeirão Preto, depois Sorocaba, até a etapa na Capital Paulista.



Diretor técnico da Corrida Insana, Fabio Avelar comemora o sucesso do evento que faz sua estreia no Brasil em 2017 após percorrer o mundo (ano passado, 13 milhões de pessoas em 18 países participaram da Insane Inflatable 5k, nome em inglês). “A reação dos participantes tem sido incrível em todas as cidades que percorremos até agora. Recebemos muitas famílias e grupos de amigos. Adultos voltam a ser meninos e meninas para pular, subir e escorregar nos obstáculos. É muito legal proporcionar essa experiência”.



Diversão democrática

A Corrida Insana não tem restrições quanto à participação, nem limite de idade. A única exigência é que a pessoa tenha altura mínima de 1,05 metro de altura. As largadas são em ondas com cerca de 170 pessoas cada vez, o que garante segurança e permite que grupos pratiquem a atividade juntos e sem atropelos. Não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso. Mesmo assim, todos recebem o kit do atleta ao cruzar a linha de chegada.



Vem mais por aí

A Corrida Insana está licenciada para o Brasil, primeiro país latino-americano a receber o evento, para os próximos três anos. E os planos são grandiosos. Para 2018, a meta é dobrar o número de etapas, chegando a 36. “Vamos levar o circuito para as regiões do Norte e Nordeste, que não foram contempladas nesse ano, devido ao curto espaço de tempo dessa primeira temporada, na qual optamos pelas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste”, informa Fábio Avelar, diretor técnico do evento.



O diretor revela que tanto os obstáculos como o know-how foram importados diretamente dos Estados Unidos. “Promover esse evento exige uma estrutura enorme, porque envolve uma logística de importação dos infláveis, compressores, motores, transferência de tecnologia, treinamento com a equipe americana, licenciamento da marca, publicidade, seguros, equipamentos de estrutura, entre outros”, informa o empresário, que complementa. “Temos um contrato de exclusividade no período de 36 meses. A cada 12 meses, faremos as trocas dos infláveis a fim de oferecer um novo circuito com novos desafios a cada temporada”.



Patrocínio

O Circuito Brasil de Corrida Insana tem organização da Insane Inflatable 5K, sediada nos EUA. Estão apoiando o Circuito as lojas Decathlon, Unimed Goiânia, Unimed BH, Uniasselvi, Coleguium - Rede de Ensino e o Rally dos Sertões.

Conheça os obstáculos infláveis:

1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 - BIG BALLS: Bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

5 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

6 - PURE MISERY (no Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

7 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

8 - JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

9 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e escorregar.

10 - FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.

Assista vídeos da Corrida Insana:

Etapa de São Paulo: https://www.youtube.com/watch?v=83d5ratC_SY

Etapa de Sorocaba: www.youtube.com/watch?v=7y-S-1m3e9g&feature=youtu.be

Etapa de Belo Horizonte : www.youtube.com/watch?v=jIO1KJMvyos

no site oficial do evento: www.corridainsana.com.br/obstaculos

Rafael De Marco/Asimp

