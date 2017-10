Ibiporã: II Volta do Fogo é neste domingo (08)

Corpo de Bombeiros de Bombeiros de Ibiporã, em parceria com Prefeitura e Samae promove pedal pelas estradas urbanas e rurais do município

Em homenagem aos 105 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná comemorados neste mês de outubro, o 3º Grupamento de Bombeiros - Quartel de Ibiporã/PR, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (Serla), e Rotary Club de Ibiporã, promove no próximo domingo (08) a II Volta do Fogo – Passeio Eco Bike.

O objetivo do pedal é reunir ciclistas de Ibiporã e região, valorizando princípios defendidos pelo ciclismo: união, respeito, força, determinação, superação e colaboração para com o próximo. O evento também servirá para arrecadar fraldas geriátricas que serão doadas ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.

As inscrições para o pedal já estão esgotadas, pois atingiram o número máximo de participantes – 400.

A concentração será na sede do Corpo de Bombeiros – Rua Sen. Souza Naves, 605, Centro, a partir das 7 horas. A largada será às 8 horas, com retorno no mesmo local. Haverá dois trajetos, um de 30 e outro de 40 quilômetros, passando por estradas rurais e urbanas de Ibiporã (o mesmo da Volta do Guarani). O Corpo de Bombeiros recomenda que o ciclista já seja praticante de Mountain Bike para participar do evento.

A organização ressalta que a utilização dos itens de segurança – capacete, luva, óculos de proteção e câmara reserva são obrigatórios. O participante que não estiver fazendo uso dos equipamentos de proteção, em especial o capacete, não será autorizado a participar do passeio.

Os 150 primeiros inscritos ganharão camisetas alusivas ao evento. Também haverá sorteio de brindes.

Mais informações no link disponibilizado pelo www.sympla.com.br, Facebook: facebook.com/bombeirosibipora ou pelo e-mail: voltadofogo@gmail.com.

