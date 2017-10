Receitas: Bolo Gelado com Flocos de Biscoito

Ingredientes:

1 pacote de Biscoito Maisena Isabela

500g de chocolate ao leite, picado

1 lata de creme de leite

1 colher (sobremesa) de margarina

Mousse de Ricota:

500g de ricota, amassada

2 xícaras (chá) de leite

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

Calda de Morango:

250g de morangos, picados

10 colheres (sopa) de açúcar

Para Decorar:

1 pacote de Biscoito Tortinhas Chocolate Suíço Isabela

Modo de Preparo:

- Comece preparando a massa. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria, acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. Junte o biscoito maizena picado grosseiramente e envolva bem com o creme de chocolate.

- Unte com margarina uma forma desmontável (25cm de diâmetro), acomode a massa e reserve.

- Prepare a calda de morango. Numa panela pequena, junte os morangos, o açúcar e leve ao fogo baixo até os morangos ficarem macios. Reserve.

- Prepare o mousse de ricota. Dissolva a gelatina sem sabor em 5 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou microondas e deixe aquecer sem ferver.

- Bata no liquidificador a ricota, o leite, leite condensado, o creme de leite, a essência de baunilha e despeje o mousse de ricota sobre a massa e leve à geladeira por 3 horas.

- Retire a torta da geladeira, desinforme, decore por cima com a calda de morango e as laterais com biscoito recheado. Sirva a seguir.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

(isabela.com)