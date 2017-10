Receitas: Cardápio delicioso e nutritivo para o Dia do Idoso

A Electrolux, em parceria com a especialista Cinthya Maggi, selecionou receitas saborosas e nutritivas para a ocasião

Para a entrada:

Sanduíche aberto

Rendimento: 6 unidades

Tempo de Preparo: 30 minutos

Calorias: 212 a porção

Proteínas: 14g

Carboidratos: 17g

Gorduras: 9,4g

Gorduras saturadas: 5g

Colesterol:9mg

Fibras: 1,8g

Sódio: 670mg

Ingredientes

6 fatias de pão de forma integral

Pasta de queijo e ervas

75g de queijo gorgonzola

150g de ricota

¼ xícara (chá) de leite semidesnatado

¼ xícara (chá) de ervas frescas a gosto (salsa, manjericão, tomilho)

Para enfeitar

100g de Presunto cru em fatias

1 manga em fatias

Preparo

Faça a pasta. Coloque o queijo gorgonzola, a ricota e o leite no copo do mini processador do Mixer Expressionist IBP50 e bata até ficar uma pasta. Adicione as ervas frescas e bata rapidamente para não triturar demais. Corte o presunto cru em tiras. Corte a manga em fatias. Faça as torradas. Coloque 2 fatias de pão de forma no Tostador Expressionist TOP50. Pressione o botão de seleção no nível 3.

Montagem

Espalhe a pasta de queijo e ervas sobre as torradas. Enfeite com o presunto cru e a manga. Sirva.

Dica: se preferir uma pasta menos consistente, adicione mais um pouco de leite até o ponto desejado.

Informações da receita

Os pães integrais são ricos em carboidratos complexos, ricos em fibras que podem ajudar a diminuir a incidência de doenças intestinais e cardiovasculares e aumentar a sensação de saciedade, prevenindo a obesidade. Podem ajudar a manter o controle da glicemia, sendo mais benéficas para os diabéticos. A pasta de queijo mistura o queijo gorgonzola, rico em gorduras, com a ricota e o leite, o que diminui o conteúdo delas e o número de calorias. O presunto cru pode ser substituído por peito de peru.

Prato principal:

Terrine de espinafre, salmão e cogumelos

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: 60 minutos

Calorias: 372 a porção

Proteínas: 28,2g

Carboidratos: 12,3g

Gorduras: 23,2g

Gorduras saturadas: 8,7g

Colesterol: 246mg

Fibras: 2,2g

Sódio: 630mg

Ingredientes

1 maço de espinafre

3 ovos

1 caixinha de creme de leite (200g)

2 colheres (sopa) de amido de milho

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher (chá) de sal

Recheio

1 cebola picada

1 colher (sopa) de azeite

400g de salmão fresco, em cubos médios

1 xícara (chá) de cogumelos Paris frescos picados

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

Preparo

Retire as folhas do espinafre, lave bem e coloque em uma panela. Regue com 2 colheres (sopa) de água e cozinhe com a panela tampada por 5 minutos. Retire, escorra bem e reserve. Coloque no Liquidificador Expressionist BLP50 os ovos, o creme de leite, o amido de milho, a noz moscada, o sal e o espinafre reservado. Bata por 2 minutos e reserve. Refogue a cebola no azeite até amaciar e junte o salmão, os cogumelos e o sal.

Mexa e refogue por cerca de 2 minutos ou até que o salmão comece a perder a cor rosada. Adicione a cebolinha verde e coloque no fundo de uma forma refratária média untada com azeite. Por cima, despeje a mistura de espinafre. Leve ao forno médio (200◦C), por cerca de 30 minutos ou até ficar firme. Sirva.

Informações sobre a receita

De acordo com Cinthya Maggi, esta receita é ideal para servir como prato principal, com os benefícios do ômega-3 contidos no peixe e os atributos nutricionais do espinafre e dos cogumelos para compor uma refeição saudável.

Para sobremesa:

Cheesecake em taças com morangos e farofa de castanha de caju

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Calorias: 220 a porção

Proteínas: 4,1g

Carboidratos: 23,2g

Gorduras: 12,5g

Gorduras saturadas: 5,5

Colesterol:0

Fibras: 1,1g

Sódio: 57mg

Ingredientes

300g de cream cheese light

½ xícara (chá) de açúcar demerara

1 caixinha de creme de leite light (200g)

½ xícara (chá) de suco de limão

2 xícaras (chá) de morangos picados

Farofa

75g de castanha de caju

1 xícara (chá) rasa de flocos de amaranto (80g)

2 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 pitada de canela em pó

Preparo

Coloque o cream cheese no copo do Mixer Expressionist IBP50 e adicione o açúcar demerara, o creme de leite, a essência de baunilha e o limão. Bata até obter um creme.

Para a farofa, coloque a castanha de caju, os flocos de amaranto, o açúcar demerara e a canela em pó no copo do mini processador do Mixer Expressionist IBP50 e bata até chegar ao ponto da farofa.

Montagem: Distribua o creme no fundo de 6 tacinhas de vidro transparente. Por cima, distribua os morangos cortados em fatias. Enfeite com a farofa e sirva gelado.

Informações da Receita

Esta receita é feita com açúcar demerara, um tipo de açúcar obtido a partir da cana-de-açúcar, através de um processo especial no qual se elimina o uso de aditivos químicos para o processo de branqueamento e clarificação. Possui coloração mais escura e é levemente mais úmido pois conserva uma película de "mel" em volta dos cristais. Em termos calóricos, é muito parecido com o açúcar, mas tem mais nutrientes, incluindo minerais como magnésio, potássio e cobre.

