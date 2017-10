Londrina: Flash mob no Aterro do Lago Igapó "A festa de 15 anos do Festival de Dança"

Flash mob no Aterro do Lago Igapó, com participação do performer Thiago Amaral e do DJ Miguel Caldas, celebra a alegria e a vida. Coletivo Cosmic Dance (São Paulo) mescla repertório dançante do mundo numa festa para todos os públicos

Nada melhor que celebrar os 15 anos do Festival de Dança de Londrina com um baile de debutantes. Só que, em vez da formalidade e pompa do baile, a ideia era trazer a Londrina uma celebração à alegria e à vida, com muita cor, muita energia positiva e que todos – crianças, jovens, adultos e idosos – pudessem participar.

Assim surgiu o convite ao Coletivo Cosmic Dance, de São Paulo (SP), para que trouxesse ao Festival seu “Bollywood Cosmic Dance”. A performance acontece neste domingo, dia 8, às 16 horas, no Aterro do Lago Igapó, com entrada gratuita.

Ela reúne participantes da oficina homônima ministrada pelo grupo em diferentes regiões da cidade neste sábado (7) e domingo, e estende-se por mais duas horas como uma festa aberta a todos. Pó colorido indiano “gulal”, figurinos extravagantes, sinalizadores de fumaça são alguns dos elementos que compõem a celebração. O Coletivo busca inspiração no repertório dançante de diferentes tradições do mundo, criando um evento divertido e coletivo, que lembra a gravação de um vídeo clip indiano.

Coordenado pelo performer e coreógrafo Thiago Amaral, que, desde 2012, vem realizando intervenções festivas que unem dança, teatro, música e cinema, o espetáculo vem fazendo sucesso por onde passa. Principalmente por mobilizar grandes massas de dançarinos – amadores e profissionais – em suas oficinas preparatórias e se apresentar em grandes espaços abertos. O resultado é um espetáculo interativo em que, até quem foi apenas assistir, acaba participando.

Bollywood Dance é uma dança indiana moderna que está presente com grande força no cinema e na televisão em Muambai, antiga Bombaim. A oficina conduzida por Thiago Amaral toma como base primeira a Bollywood Dance, mas se inspira também no repertório de diferentes tradições étnicas do mundo para conceber uma celebração que dará boas-vindas ao Festival de Dança de Londrina em seu aniversário de 15 anos. A performance terá ainda participação das assistentes Isis Galvão, Gabriela Andrade e Mackayla Maria, além do DJ Miguel Caldas (São Paulo-SP).

Programação no site: www.festivaldedancadelondrina.art.br

O Festival de Dança de Londrina tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). O evento é uma realização da APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná), com apoio institucional da Funcart e da Casa de Cultura da Universidade Estadal de Londrina. Apoios: Ministério da Cultura e da Comunicação da França; Ministério do Desenvolvimento Internacional da França; Institut Français, TransArte, Loja Shop Ballet/Só Dança; Casa da Dança e Pastel Mel.

Renato Forin Jr./Asimp