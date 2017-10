Agricultura promove Feira do Morango durante o mês de outubro

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) deu início, na última sexta-feira (6), à Feira do Morango, onde serão comercializadas bandejas de 700 gramas de morangos, pelo valor de R$ 10,00. A feira segue até dia 31 de outubro, na Praça da Bandeira, localizada na Avenida Paraná, 467, ao lado da Catedral. O atendimento será feito das 8h30 às 18 horas.

A ação faz parte do projeto Feira de Produtos de Época, voltado para a Agricultura Familiar, que já promoveu a Feira da Uva no início deste ano. O objetivo é oferecer aos produtores mais um canal para escoar a produção no pico da safra, além de estimular a diversificação da produção no Município. A expectativa é que seja vendida cerca de uma tonelada de morangos nesta edição.

Agricultores que desejem participar do projeto, e ainda da Feira do Morango, precisam fazer requerimento na Gerência de Agroindústria da SMAA, localizada na Rua da Natureza, 155, no Parque Arthur Thomas, localizado no Jardim Piza. Os técnicos da Secretaria realizam, então, uma visita ao produtor interessado, para acompanhamento e verificação. Após a aprovação, a estrutura para venda dos produtos é fornecida pela Agricultura.

A diretora de Abastecimento da SMAA, Maria Inez Passini Lima, reforçou a importância do projeto. “Com a Feira de Produtos de Época, valorizamos a fruticultura e o produtor local, além de beneficiar o consumidor, que pode adquirir produtos frescos e de qualidade diretamente com o agricultor, sem a mediação e imposição de preços de terceiros”, destacou.

