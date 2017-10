Secretaria do Trabalho abre inscrições para cursos em parceria com o Senai

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a oferta de cursos gratuitos. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (9) na SMTER, na rua Pernambuco, 162. Os cursos são para as funções de auxiliar de serviços automotivos, auxiliar de eletricidade predial, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção predial. As vagas são limitadas. O prazo para se inscrever vai até o dia 31 de outubro ou enquanto tiver vagas. É preciso levar o RG, o CPF, certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, contou que as parcerias têm dado bons resultados. “Temos uma boa relação com o Sistema S, fomos buscar vagas do Pronatec, já oferecemos cursos com associações como a Abrasel, por exemplo. São ações que trazem efetivamente novas vagas de capacitação. Estamos trabalhando diariamente para buscar formas de qualificar o trabalhador londrinense e estamos conseguindo atingir um bom número de pessoas com essas parcerias”, afirmou.

O secretário explicou que a comunicação sobre as atividades da SMTER é realizada constantemente e aconselhou os trabalhadores a ficarem atentos às oportunidades. “Todas as nossas ações são amplamente divulgadas pelo Núcleo de Comunicação da Prefeitura e na nossa página no Facebook. É importante o trabalhador acompanhar esses canais de comunicação para estar sempre antenado com as chances de emprego e cursos que a Secretaria promove”, disse Carreri.

O portal da Prefeitura é o www.londrina.pr.gov.br, a página de Facebook da Secretaria é a SMTERLondrina.

N.com