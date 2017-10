Negueba anotou o primeiro gol com a camisa do LEC

O atacante Negueba anotou o primeiro gol dele pelo Londrina Esporte Clube. Foi na tarde de sábado (7), na partida em que a equipe principal alviceleste enfrentou o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Negueba anotou o primeiro gol do jogo, aos 11 minutos do primeiro tempo. O gol surgiu após receber o cruzamento de Carlos Henrique, da direita. O camisa 10 completou o passe já na pequena área, próximo à segunda trave. O time da casa acabou com a vitória no duelo, por 2 a 1.

Apresentado no início do mês passado, o atacante de 25 anos de idade já disputou cinco partidas pelo Tubarão – quatro delas como titular. Na última quarta-feira (4), conquistou com o LEC a Copa da Primeira Liga. Até aqui, atuou em 317 minutos na temporada.

ASCOM/LEC